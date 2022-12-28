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НовостиЭкономика28 декабря 2022 10:48

В офисах Сбера теперь можно установить приложение банка для iOS

Теперь в офисах банка можно установитьприложение «Сбербанк Онлайн» на устройства с операционной системой iOS, об это сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампреда Сбербанка Кирилла Царёва

Он отметил, что в банке постоянно ищут решения, которые будут позволять клиентам получать услуги в наиболее комфортном формате. «Для пользователей телефонов на базе iOS действительно есть определенные сложности, о которых вы знаете. Но мы нашли решение и сейчас его внедряем. Теперь приложение на устройства Apple можно установить в отделениях банка. Сейчас почти 5 тыс. офисов по всей стране выполняют такую функцию. Вы просто приходите с устройством, и мы вам на него устанавливаем приложение. Также мы доработали нашу веб-версию и будем ее развивать», - рассказал он.

Напомним, что из-за ограничений Apple с апреля этого года приложение «Сбербанк онлайн» было удалено из AppStore и в настоящее время его нельзя скачать или обновить. Как альтернативу в финансовой организации предложили использовать приложение СБОЛ. Его можно было скачать на смартфон для проведения банковских операций. Однако, спустя некоторое время, приложение также было удалено из AppStore.