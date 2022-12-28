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НовостиОбщество28 декабря 2022 10:58

Только 4 из 10 самарцев спокойно относятся к подготовке к Новому году

Аналитики предоставили данные опроса
Алена ПРОВКИНА
Самарцы рассказали о самых нелюбимых делах

Самарцы рассказали о самых нелюбимых делах

Фото: Архив "КП"

В Самаре не все жители любят готовиться к новогодним праздникам. Многих раздражает суета.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 10% самарцы больше всего не любят подготовку к Новому году. На втором месте в списке самых ненавистных оказались уборка и мытье посуды. Также горожане не любят искать подарки, а 7% раздражаются от всеобщей суеты и спешки. Еще 5% респондентов не любят дела и обязанности, связанные с праздниками.

Отмечают, что готовка и домашние работы чаще раздражают женщин. Мужчины не любят поиск подарков и ожидание праздника.

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