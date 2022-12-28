Только 4 из 10 самарцев спокойно относятся к подготовке к Новому году

Самарцы рассказали о самых нелюбимых делах
Фото: Архив "КП"
В Самаре не все жители любят готовиться к новогодним праздникам. Многих раздражает суета.
По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 10% самарцы больше всего не любят подготовку к Новому году. На втором месте в списке самых ненавистных оказались уборка и мытье посуды. Также горожане не любят искать подарки, а 7% раздражаются от всеобщей суеты и спешки. Еще 5% респондентов не любят дела и обязанности, связанные с праздниками.
Отмечают, что готовка и домашние работы чаще раздражают женщин. Мужчины не любят поиск подарков и ожидание праздника.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал