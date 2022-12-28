Самый популярный новогодний салат обойдется самарцам в 366 рублей

Эксперты рассказали, сколько будет стоить салат оливье Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жители Самары еще с ноября начали закупать продукты для новогодних салатов. Самым популярным салатом стал оливье.

Согласно исследованиям специалистов СберМаркета, сервис посчитал, сколько стоит приготовление классического и изысканного салата. Разница составила около 450 рублей. Отмечают, что в прошлом месяце горошек покупали на 51% чаще, чем в октябре, а крабовые палочки на 34%. Оливье держит лидерство по числу покупаемые для него ингредиентов.

Продукты для классического варианта оливье на 6 порций обойдутся в 366 рублей. Вариант с курицей – 384 рублей.

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