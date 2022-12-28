Маршрутка с пассажирами врезалась в ограждение на Московском шоссе в Самаре

Автобус снес два пролета и повалил дорожный знак / Фото: ДТП 163 Самара

Днем в среду, 28 декабря 2022 года, на Московском шоссе в Самаре произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. В районе торгового комплекса Letout маршрутка № 368 влетела в дорожное ограждение. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

По предварительным данным, авария произошла на дублере по направлению «из города». Водитель по неизвестной пока причине протаранил металлические ограждения — снес как минимум два пролета и почти уронил знак «Полоса для маршрутного транспорта». От удара автобус потерял лобовое стекло и бампер.

В момент ДТП в салоне находились несколько пассажиров. Информации о пострадавших пока нет. Редакция «КП-Самара» обратилась за комментарием в ГУ МВД по региону. В настоящее время правоохранители выясняют детали происшествия.

В момент ДТП в салоне находились несколько пассажиров / Фото: ДТП 163 Самара

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