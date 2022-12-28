Техника, привезенная Дмитрием Азаровым в зону СВО, помогла сбить два вражеских беспилотника

Военнослужащие благодарят губернатора и жителей Самарской области за поддержку Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Техника, которую губернатор Самарской области Дмитрий Азаров привез в зону СВО, уже помогает бойцам. В первый же день военнослужащие поразили с помощью оборудования два вражеских беспилотника.

— Очень надеюсь, что это оснащение лишним точно не будет. Дорабатывается модель, здесь она уже модернизированная. Вполне товарный вид, но самое главное — эффективная в боевой работе, — сказал глава региона, передавая бойцам технику.

Дмитрий Азаров отметил, что Самарская область продолжит помогать военнослужащим, которые участвуют в СВО. По его словам, регион сделает все возможное для помощи армии и ускорения победы.

Бойцы, в свою очередь, поблагодарили руководство и жителей губернии за постоянную поддержку, за помощь их семьям. Военнослужащие, зная, что их родные находятся в безопасности и ни в чем не нуждаются, смело выполняют свою задачу и не думают о каких-либо проблемах.

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