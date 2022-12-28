Подрезала иномарка: подробности ДТП с маршруткой на Московском шоссе в Самаре

Автобус врезался в ограждение в результате столкновения с Hyundai Creta Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Стали известны подробности и предварительная причина ДТП с маршруткой на Московском шоссе в Самаре 28 декабря 2022 года. Как выяснилось, коммерческий автобус врезался в ограждение из-за водителя Hyundai Creta. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Все случилось в 13:30 на дублере Московского шоссе напротив торгового комплекса Letout. По предварительным данным сотрудников ГИБДД, 48-летний водитель иномарки при перестроении не пропустил маршрутку № 368, которая ехала в попутном направлении. В результате столкновения коммерческий автобус врезался в металлическое ограждение.

Пострадал один из пассажиров маршрутки Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Отметим, в момент ДТП в салоне находились несколько пассажиров (их количество уточняется). Насколько известно, за медицинской помощью обратился один человек. В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все детали аварии. Проводится проверка.

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