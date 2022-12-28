Губернатор Самарской области дал старт новому заводу на 2500 тысяч машин в год

Завод «Пегас-Агро» выпускает инновационные самоходные опрыскиватели-разбрасыватели линейки «ТУМАН». Фото: правительство Самарской области

В среду, 28 декабря, в поселке Стройкерамика открылась новая производственная площадка завода «Пегас-Агро». Объект разместился рядом с действующим корпусом. Старт работе предприятия дали губернатор Дмитрий Азаров и гендиректор «Пегас-Агро» Светлана Линник.

- Новый производственный комплекс – огромное достижение. Ваш завод является флагманским для Самарской области, и открытие новой производственной площадки - это торжество конструкторской мысли, силы духа, энергии и профессионализма, - обратился к трудовому коллективу Дмитрий Азаров.

Завод «Пегас-Агро» работает в Волжском районе с 2010 года. Он специализируется на выпуске инновационных самоходных опрыскивателей-разбрасывателей линейки «ТУМАН». Эта техника предназначена для внесения минеральных и жидких удобрений, а также для химической обработки растений. Продукция популярна не только в России, но и в странах СНГ. Новая площадка позволит производить 2,5 тысячи машин в год, в то время как текущий предел мощности - порядка 1 тысячи машин.

- Темпы вашего производства и рост востребованности вашей продукции на российском рынке и за рубежом говорит о том, что у предприятия верный вектор развития, - отметил губернатор.

Светлана Линник, в свою очередь, поблагодарила губернатора за созданные в регионе условия развития бизнеса.

- Благодаря вашему труду продукция, которая производится у нас в области, становится широко известна за ее пределами и даже за пределами РФ. Спасибо вам за внимание к нам, за ваш вклад в наше общее дело, - поделилась Светлана Линник.

Помимо прочего, предприятие ведет активную работу по импортозамещению. Сейчас на заводе есть собственное производство радиоэлектроники. Планируется, что уже с весны 2023 года все машины «Пегас-Агро» будут выходить полностью с российским электронным оборудованием.

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