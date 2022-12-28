Самарская область вошла в число лидеров по исполнению программы капремонта школ

Самарскую область планируют включить в реестр лучших практик капремонта школ / Фото: Единая Россия

Стали известны итоги реализации программы капитального ремонта российских школ в 2022 году. Завершено обновление 1274 учебных заведений, готовность еще 24 объектов превышает 90%. В числе регионов-лидеров, которые выполнили все обязательства в этом году, оказалась Самарская область.

— Полностью программу в 2022 году выполнили Алтай, Башкирия, Дагестан, Ингушетия, Крым, Мордовия, Марий Эл, Татарстан, Оренбургская, Самарская, Ростовская области и еще 13 регионов, — сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Отметим, в 2023 году партия планирует создать реестр лучших практик капремонта школ. В него включат подрядчиков, которые выполнили работы качественно и в срок. Среди них — и Самарская область.

По словам губернатора, секретаря реготделения «ЕР» Дмитрия Азарова, в программу капремонта на 2023 год включены школы в Чапаевске и в селе Приволжье (в рамках дополнительного отбора заявок). Также направлена заявка на обновление и оснащение 82 учебных заведений в 2024-2025 годы.

Напомним, программа капремонта школ рассчитана на 5 лет. Ее создали по инициативе президента Владимира Путина. Проект закреплен в народной программе партии «Единая Россия».

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