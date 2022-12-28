Дмитрий Азаров поделился опытом успешной реализации программы капремонта школ в 2022 году

В этом году в Самарской области обновили 19 учебных заведений, ремонт еще трех завершат в 2023-м / Фото: Единая Россия

Самарская область вошла в число лидеров по реализации программы капремонта школ в 2022 году. Об успехах региона на совещании с представителями Минпросвещения РФ и депутатами Госдумы рассказал губернатор Дмитрий Азаров.

По словам Дмитрия Азарова, на 2022-2023 годы на обновление учебных заведений предусмотрено более 1,3 млрд рублей, в том числе 855 млн — их федерального бюджета. В программу вошли 22 школы в 14 муниципалитетах. Ремонт 19 объектов завершен в срок, еще три имеют двухлетний цикл выполнения работ.

Губернатор отметил, что к реализации программы капремонта школ привлекли родителей учеников. С ними обсуждали и согласовывали все дизайнерские и другие проектные решения. Также родители следили за ходом работ и участвовали в их приемке. Еще один успешный опыт региона — привлечение студентов шести колледжей. Молодые люди помогали обновлять здания в летний период.

В 2023 году в Самарской области планируется привести в порядок еще две школы — в Чапаевске и в селе Приволжье. Также направлена заявка на обновление 82 учебных заведений в рамках программы на 2024-2025 годы.

Напомним, программу капитального ремонта школ, рассчитанную на пять лет, совместно реализуют «Единая Россия» и Минпросвещения РФ. Она включена в народную программу партии.

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