Деды Морозы взяли штурмом детскую больницу им. Ивановой в Самаре

Малыши остались в восторге от представления. Фото: министерство здравоохранения Самарской области

Накануне Нового года в детскую больницу им. Ивановой в Самаре пришли настоящие Деды Морозы. Их роль сыграли студенты-спасатели: вооружившись альпинистским снаряжением, они спустились к окнам палат прямо с крыши. А под окнами веселое представление для ребят устроили клоуны “Живчики”.

Помимо необычного праздника, малыши получили подарки. 260 новогодних сюрпризов для пациентов детского онкологического отделения собрали ученики 1 “А” и 1 “Г” классов самарской школы №28 и их родители, сотрудники АО “Самаранефтегаз”, жители дома №98а по ул. Аэродромная и другие неравнодушные жители.

Помощь в сборе подарков и организации мероприятия оказали члены общественного совета партийного проекта «Единой России» и лично координатор партпроекта «Крепкая семья» Марина Сидухина. Коллеги по партпроекту поддержали необычную идею.

- Можно представить, как обрадовались дети, увидев Деда Мороза. Позитивный настрой очень важен при преодолении любого заболевания. Всем ребятам желаем здоровья и скорее вернуться домой, - отметил гендиректор АНО “Института регионального и муниципального развития” Максим Кануев.

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