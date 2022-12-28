Вячеслав Володин рассказал о повышении МРОТ и прожиточного минимума с 1 января 2023 года

Депутат напомнил о предстоящих изменениях в законодательстве РФ Фото: Иван МАКЕЕВ

Жителей России ждет ряд изменений с 1 января 2023 года. Речь идет о поправках в законодательстве, которые направлены на улучшение жизни населения. О грядущих новшествах рассказал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

По словам спикера нижней палаты Федерального собрания, с нового года в России повысят МРОТ и прожиточный минимум. Благодаря этому будут увеличены социальные пособия. Также с 1 января 2023-го начнут действовать единые условия для выплат семьям с детьми. Как пишет ФАН, родители получат право на дополнительные средства из маткапитала на ребенка трех лет вне зависимости от количества детей.

Другие важные изменения: с нового года дети-сироты смогут регистрироваться по адресу местной администрации, а родители детей с ОВЗ — бесплатно находиться с ними в стационаре.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал