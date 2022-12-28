Дмитрий Азаров оценил возможности нового корпуса детского сада №200 в Тольятти

В рамках поездки глава региона поздравил воспитанников и сотрудников учреждения с Новым годом. Фото: Дмитрий Бурлаков

В прошлом месяце в Тольятти открылся седьмой корпус детсада №200 “Волшебный башмачок” на ул. 40 лет Победы. Его строительство позволило полностью исключить очередность в микрорайоне. Сегодня здесь создано 8 групп на 150 мест. На днях возможности нового корпуса оценил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Меня порадовала удивительная заряженность педагогов. Строить новые учреждения - важно. За последние три года мы возвели более 50 детсадов в Самарской области. Но самое главное в любом детском саду - это настоящие профессионалы своего дела, - отметил губернатор.

Детский сад оборудован согласно всем нормам. По периметру установлено ограждение, внутри здания обустроен медицинский блок и кухня. Отдельное внимание уделено развитию малышей: здесь имеются интерактивные комплексы, творческие классы, конструкторы, сенсорная комната, изостудия и многое другое.

- Детский сад сразу стал уютным. Думаю, что дети сюда приходят с удовольствием. Вы очень заботливо подходите к этому новому пространству, которое, я уверен, даст очень серьезный импульс развитию каждого ребенка, - подчеркнул Дмитрий Азаров, поздравив коллектив и воспитанников с Новым годом.

Интересно, что “Волшебный башмачок” - побратим с учреждением дошкольного образования №13 “Лучик” города Снежное ДНР. Сотрудники детсадов делятся опытом, а малыши недавно общались по телемосту.

В ближайшие годы в Тольятти планируется построить еще два детских сада - в 14а квартале и микрорайоне Калина.

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