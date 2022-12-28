Еще 11 компаний стали резидентами технопарка «Жигулевская долина»

На территории технопарка успешно работают уже более 290 компаний

Технопарк «Жигулевская долина» пополнился новыми резидентами. В него вошли еще 11 компаний. Их заявки одобрили на декабрьском заседании единого экспертного совета технопарков под руководством министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова.

Новые резиденты планируют заняться реализацией проектов по различным направлениям. К примеру, кто-то намерен разрабатывать системы профилактики осложнений ИВЛ и молекулярной ионизации нефтяных жидкостей, а кто-то — системы для диагностики работы скважин.

Компании, вошедшие в технопарк, получат доступ к федеральным и региональным мерам поддержки, смогут на льготных условиях пользоваться инфраструктурой экосистемы. Кроме того, у каждой будет проектный менеджер, который поможет подобрать оптимальные программы по финансированию проектов.

По словам Дмитрия Богданова, сейчас в «Жигулевской долине» развиваются более 290 компаний. Они уже создали свыше 2200 рабочих мест. Количество резидентов технопарка регулярно растет.

— Мы рады, что новые стартапы заявляют о себе и используют все возможности, которые создаются для них как на уровне региона, так и всей страны в целом, — отметил министр.

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