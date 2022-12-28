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НовостиОбщество28 декабря 2022 13:52

Еще 11 компаний стали резидентами технопарка «Жигулевская долина»

Они планируют заняться реализацией проектов по различным направлениям
Илона МАЙСКАЯ
На территории технопарка успешно работают уже более 290 компаний

На территории технопарка успешно работают уже более 290 компаний

Технопарк «Жигулевская долина» пополнился новыми резидентами. В него вошли еще 11 компаний. Их заявки одобрили на декабрьском заседании единого экспертного совета технопарков под руководством министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова.

Новые резиденты планируют заняться реализацией проектов по различным направлениям. К примеру, кто-то намерен разрабатывать системы профилактики осложнений ИВЛ и молекулярной ионизации нефтяных жидкостей, а кто-то — системы для диагностики работы скважин.

Компании, вошедшие в технопарк, получат доступ к федеральным и региональным мерам поддержки, смогут на льготных условиях пользоваться инфраструктурой экосистемы. Кроме того, у каждой будет проектный менеджер, который поможет подобрать оптимальные программы по финансированию проектов.

По словам Дмитрия Богданова, сейчас в «Жигулевской долине» развиваются более 290 компаний. Они уже создали свыше 2200 рабочих мест. Количество резидентов технопарка регулярно растет.

— Мы рады, что новые стартапы заявляют о себе и используют все возможности, которые создаются для них как на уровне региона, так и всей страны в целом, — отметил министр.

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