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НовостиОбщество28 декабря 2022 14:02

Сбер подвел персональные итоги года своих клиентов

Можно узнать, сколько на что потратили и на чем сэкономили
Елена ЧЕЧЕНИНА

Банк помог клиентам определить личные финансовые результаты, обновив свой проект «Итоги СберГода».

Клиенты смогут узнать, как они радовали приятными подарками близких. Как выручали друга переводом, а он помогал в ответ. Сколько времени сэкономили, заказывая продукты в онлайн-магазинах. Какое количество часов смотрели фильмы и сериалы или слушали любимую музыку. Сколько бонусов получили, сэкономили с подпиской, пожертвовали на добрые дела и так далее.

Отчет максимально персонализирован, так что каждый узнает про себя много интересного. Для этого достаточно зайти на сайт проекта и авторизоваться.