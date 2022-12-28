Сбер подвел персональные итоги года своих клиентов

Банк помог клиентам определить личные финансовые результаты, обновив свой проект «Итоги СберГода».

Клиенты смогут узнать, как они радовали приятными подарками близких. Как выручали друга переводом, а он помогал в ответ. Сколько времени сэкономили, заказывая продукты в онлайн-магазинах. Какое количество часов смотрели фильмы и сериалы или слушали любимую музыку. Сколько бонусов получили, сэкономили с подпиской, пожертвовали на добрые дела и так далее.

Отчет максимально персонализирован, так что каждый узнает про себя много интересного. Для этого достаточно зайти на сайт проекта и авторизоваться.