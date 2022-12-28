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НовостиОбщество28 декабря 2022 14:15

Стал известен график работы медучреждений Самарской области в новогодние праздники

Врачи продолжат принимать пациентов на зимних каникулах
Анастасия ФИЛАТОВА
Узнать график работы отдельных подразделений можно на сайтах лечебных учреждений

Узнать график работы отдельных подразделений можно на сайтах лечебных учреждений

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, как медучреждения Самарской области будут работать в новогодние праздники 2023. Врачи будут принимать пациентов по особому графику. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

— Каждая поликлиника формирует график работы отдельных подразделений и график приема врачей. Ознакомиться с расписанием можно на сайтах учреждений и на информационных стендах. Неотложная медпомощь будет оказываться с 8 до 20 часов. В новогодние праздники продолжат работать пункты выдачи льготных лекарств, мобильные медицинские бригады и прививочные пункты, — рассказала представитель Минздрава Самарской области Элла Малютина.

Пациентов с признаками вирусных заболеваний будут принимать в специальных кабинетах — фильтрах. Между тем, самарцев просят при появлении симптомов ОРВИ или обострении хронических заболеваний вызывать врачей на дом. Сделать это можно, позвонив в регистратуру поликлиники или на горячую линию 122.

Стационары и служба скорой помощи с 31 декабря 2022-го по 8 января 2023 года будут работать круглосуточно. Что касается травмпунктов, то они будут дежурить в штатном режиме. Ранее «КП-Самара» публиковала их адреса.

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