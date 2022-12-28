Узнать график работы отдельных подразделений можно на сайтах лечебных учреждений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, как медучреждения Самарской области будут работать в новогодние праздники 2023. Врачи будут принимать пациентов по особому графику. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

— Каждая поликлиника формирует график работы отдельных подразделений и график приема врачей. Ознакомиться с расписанием можно на сайтах учреждений и на информационных стендах. Неотложная медпомощь будет оказываться с 8 до 20 часов. В новогодние праздники продолжат работать пункты выдачи льготных лекарств, мобильные медицинские бригады и прививочные пункты, — рассказала представитель Минздрава Самарской области Элла Малютина.

Пациентов с признаками вирусных заболеваний будут принимать в специальных кабинетах — фильтрах. Между тем, самарцев просят при появлении симптомов ОРВИ или обострении хронических заболеваний вызывать врачей на дом. Сделать это можно, позвонив в регистратуру поликлиники или на горячую линию 122.

Стационары и служба скорой помощи с 31 декабря 2022-го по 8 января 2023 года будут работать круглосуточно. Что касается травмпунктов, то они будут дежурить в штатном режиме. Ранее «КП-Самара» публиковала их адреса.

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