В приложении ВТБ теперь можно открыть счет в пенсионном фонде

В приложении банка Мои Инвестиции появилась возможность формирования пенсионного капитала для дальнейшего получения негосударственной части пенсии. Заключить договор клиенты банка, находящиеся на брокерском обслуживании, могут прямо в приложении.

НПФ банка вкладывает деньги в основном в облигации и депозиты. Согласно законодательным нормам, его доходность не может быть отрицательной, а средства клиентов застрахованы.

В приложении можно следить за ростом пенсионного капитала. После подключения данные счета отображаются на главном экране вместе с другими счетами.

- Мы видим интерес к нашему НПФ, позволяющему сохранить сбережения и получить дополнительный пенсионный доход. И для того, чтобы нашим клиентам было удобнее работать с этим фондом, мы добавили в мобильное приложение возможность открытия счета в НПФ и дальнейшей работы с ним. Накопленная доходность фонда за последние пять лет обогнала инфляцию почти на 5 п.п. и составила порядка 30%. Размер пенсионных резервов в НПФ ВТБ на конец ноября составил почти 28 млрд рублей, - отметил руководитель департамента брокерского обслуживания банка Андрей Яцков.