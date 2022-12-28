Система «Умный дом» появилась в пансионатах для пожилых и инвалидов в Самарской области

В Сызранском пансионате для ветеранов труда оборудовано 12 “умных комнат”. Фото: ГБУ СО Сызранский пансионат для ветеранов труда

В 2022 году комнаты для маломобильных и лежачих подопечных в пансионатах для пожилых людей и инвалидов в Самарской области начали оснащать “умным оборудованием”. Изначально система появилась в Чапаевском пансионате для ветеранов труда, а после - в десяти стационарных учреждениях соцобслуживания.

- С помощью системы все операции внутри комнаты выполняются с помощью голосовых команд проживающих. Благодаря оборудованию они могут включить свет, поднять жалюзи, регулировать ночник, включать телевизор. Система также оснащена дополнительными устройствами, которые позволяют вызвать врача или медсестру, - рассказали в правительстве Самарской области.

Интересно, что голосовые помощники позволяют постояльцам пансионатов общаться между комнатами и в мессенджерах, а также отгадывать загадки, узнавать новости и другую информацию. В Сызранском пансионате для ветеранов труда оборудовано 12 “умных комнат”. Один из проживающих, 63-летний Валентин Пелевин, уже успел оценить все удобства системы. Мужчина пишет стихи, активно общается в соцсетях, поэтому для него “умный дом” стал отличным подспорьем.

- Я живу в пансионате – в умной комнате, и я без скромности скажу: умную комнату люблю! – делится Валентин в стихах.

В дальнейшем практику планируется распространить на другие пансионаты.

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