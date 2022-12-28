В Самаре многодетный отец отправится в колонию за любовь к пьяным поездкам

Водитель в очередной раз был задержан 17 октября текущего года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Куйбышевский районный суд вынес приговор многодетному отцу из села Красноармейское. Мужчина получил срок за любовь к “пьяным” поездкам. Подробности сообщили в прокуратуре Самарской области.

- Осужденный - отец троих малолетних детей. Он трижды был судим за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, - пояснили в региональной прокуратуре.

Прежние судимости не помешали мужчине вновь сесть пьяным за руль. 17 октября 2022 года он отправился в поездку на “Мицубиси”, но вскоре был остановлен полицейскими.

Отмечается, что водитель признал свою вину. Суд приговорил его к 9 месяцам колонии общего режима и лишению прав на 4 года и 3 месяца. После оглашения приговора осужденный был взят под стражу в зале суда.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.