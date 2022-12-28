Первый детский новогодний праздник прошел на новой набережной в Тольятти

Участие в празднике принял глава региона Дмитрий Азаров. Фото: правительство Самарской области

В среду, 28 декабря, жители Тольятти приняли участие в детском празднике «Набережная мечты. Встречаем Новый год». Мероприятие впервые прошло на новой набережной Автограда. Одним из гостей праздника стал глава региона Дмитрий Азаров.

-Это роскошная набережная. Не все здесь можно опробовать в зимний период. Но тем не менее я знаю, что многие люди постарались, чтобы сегодня здесь прошел праздник для семей защитников Отечества, мобилизованных бойцов и всех горожан, - обратился губернатор к тольяттинцам.

Обустройство набережной велось с учетом пожеланий жителей. Реконструкция объекта займет три года. В рамках первой очереди здесь появится многоуровневые променады с фонтаном длиной 700 метров вдоль кромки воды, спортплощадки, детские зоны с аттракционами и многое другое.

- Мы увидим 700-метровый фонтан и все возможности, которые дает установленное здесь оборудование. Набережная будет развиваться, здесь появятся новые очереди - на радость всем жителям Тольятти, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Сами горожане признаются: набережная уже произвела на них неизгладимое впечатление и стала достойным подарком к Новому году.

- Для спортсменов и просто отдыхающих людей это огромная радость. Здесь все сделано очень здорово! Я считаю, что губернатор постарался на славу городу Тольятти, - поделился впечатлениями Амед Хассиятуллин.

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