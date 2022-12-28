Сергей Пиняев, перешедший в «Локомотив», встретится с самарскими болельщиками

Фанаты смогут встретиться с Сергеем Пиняевым

Сергей Пиняев, о переходе которого из «Крыльев Советов» в «Локомотив» объявлено официально 28 декабря, намерен лично попрощаться с самарскими болельщиками. Мероприятие пройдет в центральном атриуме ТРК «Космопорт».

- Дорогие болельщики! Я покидаю футбольный клуб «Крылья Советов». Для меня важно лично встретиться с вами, пообщаться и поблагодарить за поддержку. «Крылья Советов», Самара — особенная часть моей жизни. Буду рад видеть вас на этой встрече, - приводит слова футболиста официальный сайт ПФК «Крылья Советов».

Мероприятие начнется 29 декабря в 17.00 и продлится полтора часа. Все желающие смогут пообщаться с Сергеем Пиняевым, сфотографироваться с ним и взять автограф на память.

Максим Глушенков, который также перешел из «Крыльев Советов» в московский «Локомотив», как уже сообщала «КП-Самара», попрощался с самарскими болельщиками с помощью поста в соцсетях.