Дмитрий Азаров встретился с семьями бойцов, героически погибших в ходе СВО

Глава региона передал детям защитников подарки и обсудил с родными военнослужащих проблемные вопросы. Фото: правительство Самарской области

В среду, 28 декабря, глава региона Дмитрий Азаров и мэр Тольятти Николай Ренц встретились с родственниками бойцов, погибших в ходе СВО. В числе таких семей – родные Юрия Филатова. Мужчина героически проходил службу с 2014 года. В конце сентября Юрий погиб. Он был награжден орденом Мужества. У героя остались дети и супруга Елена.

Губернатор навестил семью накануне Нового года. Он вручил 4-летнему Федору подарки – портативную колонку, ледянку и набор конфет. Их ребенок просил у Деда Мороза. Пока малыш разбирался с подарками, его мама рассказала губернатору о том, что ее старшая дочь готовится к поступлению в медицинский вуз. По словам Елены, школа готова проводить бесплатные дополнительные занятия по подготовке ее дочери к экзаменам. Губернатор поручил Николаю Ренцу взять вопрос на личный контроль. Вдова героя поблагодарила Дмитрия Азарова за помощь, отметив, что местные и региональные власти оказывают семье достойную поддержку.

Аналогичная ситуация сложилась в семье Алексея Шпилевского. Мужчина погиб на СВО, прикрывая отход своих боевых товарищей и также был награжден орденом Мужества. Его вдова растит двоих сыновей – маленького Богдана и первоклассника Макара. Накануне Нового года губернатор подарил Макару коньки, а его младшему братику – игрушки. Вдова героя Вилена также поблагодарила главу региона за поддержку.

– Все наши пожелания учитываются, вся необходимая помощь есть. Спасибо вам за поддержку, – отметила Вилена.

Единственная просьба, озвученная женщиной – строительство детской площадки в районе. По словам Вилены, в ней нуждаются многие жители. Николай Ренц взял вопрос в проработку. Дмитрий Азаров, в свою очередь, обещал оказать содействие при зачислении маленького Богдана в детский сад.

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