«Благодарим за заботу и тепло»: в Самаре наградили мастерицу, связавшую чехлы на сиденья в троллейбусе

Нина Емельянова получила благодарности как от пассажиров, так и от сотрудников МП «ТТУ». Фото: администрация Самары

Добрая история, произошедшая в Самаре в конце декабря, получила продолжение. Напомним, несколько дней назад жители города сообщили о необычном декоре в троллейбусе №6. Сиденья общественного транспорта покрывали яркие, а главное теплые чехлы. Оказалось, что порадовать земляков домашним уютом решила мама водителя троллейбуса Людмилы Серовой. Нина Емельянова около месяца готовила новогодний подарок своей дочери и всем пассажирам. Умелые руки мастерицы создали 22 мягких, красивых чехла.

– Зимой такие чехлы очень удобны. Когда попутчики узнают, кто их связал, просят передать слова благодарности и пожелания здоровья моей маме, – поделилась водитель троллейбуса Людмила Серова.

Забота женщины не осталась без внимания. Руководство «ТТУ» решило вручить Нине Емельяновой заслуженную награду. Директор предприятия Михаил Ефремов направил в адрес мастерицы Благодарственное письмо и сладкий сюрприз.

– «Трамвайно-троллейбусное управление» выражает благодарность за реализацию творческой инициативы. Спасибо за внимание, проявленное к нашему подвижному составу, творческую идею, заботу и тепло, – отметил Михаил Ефремов.

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