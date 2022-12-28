Дмитрий Азаров поздравил в Тольятти ветерана Великой Отечественной войны

Николай Боровиков – родом из Омской области, но живет в Автограде уже более полувека. Фото: правительство Самарской области

В преддверии Нового года на территории Самарской области проходит акция «С Новым годом, ветеран!». Волонтеры Победы по всей губернии поздравляют героев с наступающим праздником. К трогательному мероприятию присоединился и глава региона Дмитрий Азаров. Губернатор навестил Николая Боровикова – участника Великой Отечественной войны, проживающего в Тольятти.

– Спасибо за все, что вы сделали для нас! Нашим парням есть, на кого равняться. Бойцы сейчас также мужественно выполняют боевые задачи, – обратился к ветерану Дмитрий Азаров.

Николай Боровиков – уроженец Омской области. На момент начала Великой Отечественной войны ему было 14 лет. В 1943 году он ушел на фронт, во время сражения в Польше получил ранение. Лежал в госпитале, а после героически освобождал Чехословакию, Австрию и Германию. Более полувека Николай Боровиков живет в Автограде. Он посвятил 22 года жизни работе на Волжском автомобильном заводе. Во время встречи с губернатором ветеран передал свои пожелания самарцам, участвующим в спецоперации.

– Желаю, чтобы они были здоровыми и хорошо воевали. Чтобы защищали Родину, как защищали ее мы. И, конечно, только Победы! – отметил Николай Боровиков.

Всего до начала Нового года теплые поздравления получат 286 участников Великой Отечественной войны.

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