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НовостиПроисшествия28 декабря 2022 17:55

Самарчанка попала под уголовное дело за помощь в покупке водительских прав

Женщина обещала помочь в оформлении документа без обучения в автошколе
Валентина ПОЛИКАРПОВА
За свою «работу» она получила 45 тысяч рублей.

За свою «работу» она получила 45 тысяч рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Красноярского района стала фигуранткой уголовного дела из-за подозрений в посредничестве во взяточничестве. Женщина пообещала знакомому оказать помощь в оформлении водительских прав. Правда, за определенную сумму. Подробности этой истории сообщили в СУ СК по Самарской области.

Подозреваемая привлекла внимание оперативников в декабре 2022 года. Следствие полагает, что женщина взяла у мужчины 45 тысяч рублей. За эту сумму она обещала помочь получить водительское удостоверение категории «С» без обучения в автошколе.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве». Расследование продолжается.

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