Самарчанка попала под уголовное дело за помощь в покупке водительских прав

За свою «работу» она получила 45 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Красноярского района стала фигуранткой уголовного дела из-за подозрений в посредничестве во взяточничестве. Женщина пообещала знакомому оказать помощь в оформлении водительских прав. Правда, за определенную сумму. Подробности этой истории сообщили в СУ СК по Самарской области.

Подозреваемая привлекла внимание оперативников в декабре 2022 года. Следствие полагает, что женщина взяла у мужчины 45 тысяч рублей. За эту сумму она обещала помочь получить водительское удостоверение категории «С» без обучения в автошколе.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве». Расследование продолжается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.