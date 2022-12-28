7 Avenue Hotel & Spa получил диплом лучшего пятизвездочного отеля Самары

Пятизвездочный отель получил несколько дипломов

21 декабря 2022 года в конференц-зале 7 Avenue Hotel & Spa прошла церемония награждения премии «Самарское гостеприимство 2022». Лучшие компании в сфере туризма были отмечены дипломами и благодарностями.

Диплом в номинации «Лучший отель 5* городского округа Самара – 2022» и Благодарственное письмо департамента экономического развития, инвестиций и торговли Самары были вручены отелю 7 Avenue Hotel & Spa.

- Нам приятно, что буквально за два дня наш отель был отмечен как администрацией Самары, так и созданным в 2022 году министерством туризма Самарской области и Самарским региональным отделением Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», - отметила директор 7 Avenue Hotel & Spa Любовь Злобина. - 7 Avenue Hotel & Spa – это не только 120 номеров, но и площадка, на базе которой проходят многочисленные мероприятия, поскольку конференц-зал вмещает до 350 человек.

С каждым годом мы совершенствуем сервис и улучшаем качество предоставления услуг. Надеюсь, что 2023 год станет еще более плодотворным и успешным, а пока мы в ожидании Новогодней ночи, которую предлагаем встретить у нас в отеле. До встречи 31 декабря в 7 Avenue Hotel & Spa!

22 декабря 2022 года коллективу отеля 7 Avenue Hotel & Spa министром туризма Самарской области Артуром Абдрашитовым вручено Благодарственное письмо за вклад в проведение крупных мероприятий на территории Самарской области.

21 декабря 2022 года отель 7 Avenue Hotel & Spa получил Благодарность от Самарского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» за плодотворное сотрудничество, сложившееся деловое и дружеское взаимодействие и устойчивые партнерские отношения.