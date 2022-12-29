Первым зимним новичком «Акрона» стал игрок из «Алании»

За полтора года, проведенных во Владикавказе, Эльдарушев забил 5 мячей и сделал 4 результативных ассиста.

21-летний форвард Абу-Саид Эльдарушев перешел из владикавказской «Алании» в тольяттинский «Акрон». Этот футболист — воспитанник дагестанского футбола, свою карьеру он начинал в махачкалинских «Анжи» и «Легионе-Динамо».

За полтора года, проведенных во Владикавказе, Эльдарушев забил 5 мячей и сделал 4 результативных ассиста.

- Футболисты моей позиции чаще остальных меняют команды, и мое время пришло, так как я еще молод, и мне нужно играть, - пояснил свое решение форвард для официального сайта «Алании».

По словам главного тренера «Акрона» Евгения Калешина, переход Эльдарушева является усилением атакующего потенциала команды.

- Это молодой нападающий, у которого есть огромное желание развиваться, но вместе с тем парень уже имеет опыт борьбы за высокие места в первой лиге. Он способен выполнять огромный объем работы на поле и всегда по-хорошему агрессивен внутри штрафной площади соперника, - цитирует Калешина официальный сайт тольяттинского клуба.

На зимний перерыв «Акрон» ушел на 13-м месте в турнирной таблице ФНЛ-1. Кроме того, тольяттинцы пробились в четвертьфинал Кубка России, в котором примут в феврале в Жигулевске столичное «Торпедо».

А первым зимним новичком самарских «Крыльев Советов» стал лучший бомбардир текущего первенства РПЛ Владимир Сычевой. «КП-Самара» публиковала всю информацию об этом переходе.