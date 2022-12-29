В Тольятти кондуктор перевела мошенникам более 1,5 млн рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кондуктор из Тольятти попалась на очередную уловку мошенников. Доверившись незнакомцам, 52-летняя женщина потеряла более 1,5 млн. рублей. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По данным полиции, пострадавшей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сообщил, что неизвестные взломали онлайн-сервис банка и пытаются украсть принадлежащие женщине деньги. При этом злоумышленник заверил пострадавшую, что выход из ситуации есть.

– Звонивший предложил «спасти» сбережения от мошенников и перевести их на якобы безопасные счета, – информируют в региональном ГУ МВД.

Жительница Тольятти поверила злоумышленникам и перевела 1 млн. 568 тыс. рублей. После этого связь с «сотрудником банка» оборвалась, а женщина обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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