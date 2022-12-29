«Скрыли лица под масками и представились продавцами»: в Новокуйбышевске незнакомки ограбили пожилую пару

Преступницы украли у пенсионеров 150 тысяч рублей.

Полиция объявила в розыск двух преступниц, ограбивших пожилую супружескую пару из Новокуйбышевска. Женщины обманом проникли в квартиру и оставили пенсионеров без 150 тысяч рублей. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Эта история произошла 26 декабря 2022 года. 85-летний мужчина и его 83-летняя супруга пустили в дом незнакомок. Те представились продавцами и предложили купить продукты по низким ценам. При этом расплачиваться пенсионеры должны были купюрой номиналом 5 тысяч рублей.

– Пенсионеры достали деньги из «укромного места» в шкафу. Пока они готовили тару для продуктов, женщины забрали из «тайника» 150 тысяч рублей и ушли из квартиры, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Пожилая пара несколько часов пыталась справиться с волнением, а после обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Полицейские объявили подозреваемых в розыск и сообщили их приметы.

Одной из женщин на вид 35-40 лет. Она среднего телосложения, рост 160-165 см. Была одета в темный пуховик и серую вязаную шапку. На лице - медицинская маска. При себе у женщины была бордовая женская сумка.

Второй подозреваемой на вид 38-42 года. Телосложение среднее, рост 160-165 см. На ней была темная одежда и медицинская маска.

Полицейские просят очевидцев преступления и тех, кто что-либо знает о местонахождении подозреваемых, обратиться по номерам: 8 (84635) 62720, 8 (84635) 66781 или 102. Конфиденциальность гарантирована.

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