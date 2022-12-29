Водитель Renault попал в больницу после столкновения с деревом в Самарской области

Причины, по которым автомобиль съехал с дороги, пока не установлены. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло в Сызрани ночью 28 декабря 2022 года. Иномарка съехала с дороги и влетела в дерево, водителя госпитализировали.

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, авария произошла в 23:27 на Саратовском шоссе. 43-летний водитель Renault Duster ехал со стороны улицы Энергетиков в направлении автодороги «Р-228». Напротив дома №5 он вылетел в кювет, где столкнулся с деревом.

– Водитель совершил съезд с дороги по неустановленной причине. Он был госпитализирован с места ДТП, – рассказали в региональном ГУ МВД.

Сейчас полицейские выясняют все причины произошедшего.

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