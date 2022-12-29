Желание под бой курантов и поход в баню: самарцы рассказали о приметах и ритуалах в новогоднюю ночь

Многие горожане проводят праздник за просмотром советских фильмов и катаются на горке. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новогодняя ночь у многих с раннего детства ассоциируется со сказкой и волшебством. С возрастом вера в чудо не проходит, а встреча Нового года приравнивается к некому ритуалу. Специалисты сервиса SuperJob провели опрос и выяснили, в какие приметы сегодня верят жители Самары и как они проводят новогоднюю ночь.

Оказалось, что веру в приметы сохранили 4 из 10 самарцев. 16% жителей каждый год загадывают желание под бой курантов, а 3% пишут желание на бумаге, сжигают ее и пьют смешанный с шампанским пепел. 6% горожан в новогоднюю ночь гадают на судьбу.

Если говорить об особых ритуалах, то самым популярным остается просмотр поздравления президента. 4% самарцев готовят традиционные новогодние блюда, а 1 из 100 опрошенных встречает Новый год исключительно в новой одежде.

У многих самарцев праздник не обходится без бенгальских огней и обязательного похода к родителям. А 6% горожан проводят время за просмотром советских фильмов, катаются на горках и, разумеется, ходят в баню.

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