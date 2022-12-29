Три человека пострадали при столкновении Kia и отечественной легковушки под Самарой

Один из пострадавших был доставлен в больницу с места ДТП. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером в среду, 28 декабря, на территории Сызрани произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате столкновения машин пострадали трое человек. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Авария произошла в 17:40 на улице Фрунзе. 39-летний водитель «ВАЗ-2104» ехал в сторону улицы Котовского. Он начал поворачивать налево, но не уступил Kia Rio, за рулем которого был 47-летний мужчина. Автомобили столкнулись.

– Водитель «ВАЗ-2104» был доставлен в больницу с места ДТП, ему назначили амбулаторное лечение. Две женщины-пассажира отечественной легковушки 37 и 27 лет самостоятельно обратились к медикам. Им также было назначено амбулаторное лечение, – информируют в ГУ МВД по региону.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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