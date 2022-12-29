В Самаре мужчина угрожал убийством своей возлюбленной и ее ребенку

Агрессивного самарца задержали сотрудники Росгвардии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре конфликт между двумя влюбленными едва не закончился трагедией. Мужчина напал на свою сожительницу, а после угрожал ей убийством. Информацию сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Происшествие произошло на бульваре Засамарская слобода в Куйбышевском районе. 34-летняя женщина поссорилась со своим 40-летним сожителем. Мужчина избил самарчанку, а после грозился расправиться с ней и ее ребенком. К счастью, на помощь пострадавшей подоспели сотрудники Росгвардии.

– Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Куйбышевском районе около полуночи. Получив информацию от дежурного, стражи правопорядка прибыли по адресу и задержали мужчину, – рассказали в пресс-службе УФСВНГ по Самарской области.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Расследование продолжается.

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