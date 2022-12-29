Сотрудники «Тольяттикаучука» стали Дедами Морозами для 120 ребят

Новогодние подарки получили дети, оставшиеся без попечения родителей

Сотрудники предприятия «Тольяттикаучук» приняли участие в благотворительной акции «Стань Дедом Морозом». Они выступили в роли зимних волшебников и сделали подарки детям, которые остались без попечения родителей.

- В этом году мы поздравили 120 ребят. Для нас это не просто благотворительная помощь. Мы соприкасаемся с детской надеждой. Ребята, получив то, что загадали, обретают веру в чудо, исполнение мечты, - рассказала директор по управлению персоналом предприятия Наталия Лазарева.

Сотрудники «Тольяттикаучука» подарили детям машины, куклы, конструкторы, гаджеты, косметические наборы, спорттовары и многое другое. Новогодние презенты они вручили ребятам на праздниках в центре помощи детям «Созвездие», соцприюте «Дельфин» и в детдоме «Единство».

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