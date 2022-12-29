В Самаре изменят график работы Почты России в новогодние праздники

Несколько дней будут полностью нерабочими. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В новогодние праздники отделения Почты России в Самарской области будут работать по скорректированному графику. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

– 31 декабря время работы почтовых отделений сократится на час. 1, 2 и 7 января 2023 года будут выходными, – пояснили в пресс-службе Почты России.

3, 4, 5, 6, 8 и 9 января все почтовые отделения Самарской области будут работать в обычном режиме. Отмечается, что некоторые сельские отделения могут работать по иному графику. Такое решение принято для того, чтобы жители своевременно получали пособия, пенсии и почтовые отправления.

Напомним, медицинские учреждения региона в новогодние каникулы также будут работать в измененном режиме. Врачи продолжат прием пациентов, но по скорректированному графику.

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