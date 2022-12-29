Глава СК РФ взял на контроль расследование убийства двух женщин под Самарой

Жестокая расправа над пенсионеркой и ее дочерью произошла 26 декабря. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дело о жестоком убийстве двух женщин под Самарой продолжает получать широкий резонанс. Напомним, трагедия произошла 26 декабря 2022 года в поселке Волжский Красноярского района. В одном из частных домов были найдены тела 74-летней пенсионерки и ее 47-летней дочери. У погибших обнаружили множественные ранения головы, туловища и конечностей.

Подозрения оперативников пали на рабочего-гастарбайтера, который ранее делал ремонт в доме погибших. Предположительно, мотивом убийства послужило ограбление. По данному факту было возбуждено уголовное дело части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух лиц из корыстных побуждений».

В среду, 28 декабря, стало известно, что в дело вмешался председатель СУ СК РФ Александр Бастрыкин.

– Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Самарской области Марату Галиханову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и проведенных к настоящему времени следственных действиях, – рассказали в Следственном комитете РФ.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

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