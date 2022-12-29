Придется оплатить: контролеры АО «ССК» «вывели из тени» 21 млн кВт*ч электроэнергии

За 11 месяцев 2022 года контролеры провели 175 тысяч проверок физических и юридических лиц / Фото: АО "ССК"

АО «Самарская сетевая компания» продолжает выявлять и пресекать безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии. От этой работы зависит стабильность функционирования всего энергокомплекса региона. Ведь потери в сетях, происходящие из-за хищения электроэнергии, осложняют процесс обновления и поддержания в рабочем состоянии электросетевого хозяйства АО «ССК». Поэтому важно, чтобы вся отпущенная электроэнергия была учтена правильно и в полном объеме.

За 11 месяцев 2022 года контролерами АО «ССК» и ООО «ЭРА» (работает по доверенности АО «ССК») было проведено 175 тысяч проверок физических (жителей частных домовладений) и юридических лиц. В результате было выявлено 542 факта незаконного – бездоговорного и безучетного - потребления электроэнергии общим объемом 21 млн кВт*ч. Объем бездоговорного потребления составил 9 млн кВт*ч, что сопоставимо, например, со среднемесячным потреблением всех абонентов АО «ССК» в Нефтегорске. Нарушителям были выставлены счета на общую сумму 59 млн рублей.

Акты о безучетном потреблении электроэнергии контролеры ССК передали энергосбытовым компаниям, которые проводят дальнейшую работу по взысканию средств с недобросовестных абонентов.

АО «ССК» призывает граждан добросовестно относится к потреблению электроэнергии, не создавать себе риски получения штрафных санкций за выявленное самовольное подключение к электрическим сетям или использование некорректно работающих приборов учета.