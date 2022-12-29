В Самаре пройдут бесплатные экскурсии в музее «Крыльев Советов» на стадионе «Солидарность Арена»

Музей открылся летом 2022 года. Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Предстоящие новогодние выходные станут для жителей Самарской области насыщенными и увлекательными. Региональные власти подготовили масштабную программу, в том числе – для любителей спорта. Так, поклонники самарского футбола смогут посетить бесплатные экскурсии в музее футбольного клуба «Крылья Советов», расположенном на стадионе «Солидарность Самара Арена». Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

– Бесплатные экскурсионные туры будут организованы в субботу, 31 декабря. Попасть на них можно по предварительной записи, – уточнили в департаменте.

Записаться на экскурсию можно по номеру телефона (846) 933-40-06, либо отправив заявку на почту tour@samara-arena.info.

Напомним, на стадионе также будет работать каток, «Галерея премудрости». Кроме того, здесь обустроят выставочные зоны и пространства для активного отдыха и занятий спортом. А юные гости смогут посетить «Дом Деда Мороза».

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