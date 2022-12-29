Владимир Гутенев возглавил одно из направлений рабочей группы по вопросам СВО

Андрей Турчак провел первое заседание парламентской координационной группы по вопросам СВО

Состоялось первое заседание рабочей группы по вопросам СВО. На нем было решено создать пять подгрупп по основным направлениям: развитие мобилизационных мощностей, мобилизованный учет граждан, материально-техническое обеспечение участников СВО, поддержка членов их семей, а также военно-патриотическое образование и воспитание. Первую из них возглавил депутат Госдумы РФ от Самарской области, председатель комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

По словам парламентария, необходимо внести изменения в организацию и тактику наших войск. К примеру, перенести возраст призыва с 18 до 21 года. Также обороноспособности послужит увеличение численности ВС до 1,5 млн человек, в том числе 670 тысяч контрактников, и изменение структуры от бригадной до дивизионной.

- Положительно может отразиться на уровне боеспособности армии и увеличение самого срока службы по призыву с одного года до двух лет, - считает Владимир Гутенев.

Напомним, рабочая группа по вопросам СВО была создана по распоряжению президента России Владимира Путина. Ее возглавил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Члены рабочей группы будут постоянно следить за обеспечением мобилизованных и их семей, а также в режиме онлайн формировать «тепловую карту» проблем в регионах для их оперативного решения.

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