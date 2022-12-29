Солдата осудили за побег из воинской части в Самарской области

Военнослужащего приговорили к 2 годам колонии общего режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский гарнизонный военный суд вынес приговор контрактнику. Военнослужащего, ранее награжденного ведомственной медалью и принимавшего участие в выполнении специальных задач за пределами РФ, признали виновным в побеге из воинской части. Информация об этом размещена на сайте инстанции.

Все случилось 12 сентября 2022 года. В тот день солдат должен был прибыть на службу, однако в воинской части, расположенной в Самарской области, он так и не появился. Как выяснилось, мужчина отправился в Пензу, а затем в Саратов.

- В период мобилизации, объявленной указом президента РФ от 21 сентября 2022 года, военнослужащий находился в другом регионе. Он проводил время по своему усмотрению, - сообщили в суде.

В конце октября контрактник добровольно явился в следственный отдел СК по Самарскому гарнизону. Он признался, что самовольно уклонился от несения военной службы. В отношении него возбудили уголовное дело по части 5 статьи 337 УК РФ. На прошлой неделе мужчине вынесли приговор. Ему назначили 2 года колонии общего режима.

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