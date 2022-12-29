Глава СК РФ Быстрыкин запросил информацию об убийстве двух женщин под Самарой

В настоящий момент расследование дела продолжается. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

История о жестоком убийстве двух женщин в Самарской области получила продолжение. Напомним, трагедия произошла 26 декабря в поселке Волжский. В одном из частных домов были найдены тела 74-летней женщины и ее 47-летней дочери с признаками насильственной смерти. Подозрения пали на рабочего, который ранее выполнял в доме погибших ремонтные работы. Предположительно, преступление было совершено ради ограбления.

В среду, 28 декабря 2022 года, стало известно, что к разбирательствам подключился председатель СУ СК РФ Александр Бастрыкин.

– Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Самарской области Марату Галиханову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и проведенных к настоящему времени следственных действиях, – рассказали в Следственном комитете РФ.

В настоящий момент по факту убийства женщин возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух лиц из корыстных побуждений». Расследование продолжается.

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