ВТБ: четверть россиян не считает предновогодние распродажи выгодными

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного банком перед праздниками среди клиентов российских банков. При этом 30% опрошенных планируют приобрести подарки на новогодних распродажах, а 27% респондентов не считают предпраздничные акции выгодными.

По сравнению с прошлым годом снизилась доля россиян, готовых делать покупки на распродажах. В этот раз купить на них подарки готовятся 30% опрошенных (в прошлом году – 39%), обновить гардероб или подготовить дом к празднику намерены 14% (19% в прошлом году). Как и год назад, четверть аудитории планирует потратить на подарки крупные суммы (33% против 39% в прошлом году), при этом увеличилась доля планирующих относительно недорогие подарки от 1000 до 3000 рублей (22% против 18%). Совсем не планируют дарить подарки лишь 7% опрошенных. Четверть респондентов, как и год назад, не считает предпраздничные акции выгодными.

Непосредственно на встречу Нового года половина опрошенных планирует потратить от 1000 до 5000 рублей на человека – этот показатель за год не изменился. 12% готовы уложиться в 1000 рублей, 22% – потратить от 5 до 10 тысяч. Почти 40% опрошенных планируют свои расходы на праздник на уровне прошлого года, еще порядка 30% ожидают роста трат на новогоднюю ночь и столько же – их уменьшения. Причем тех, кто готов увеличить расходы на праздник, в этом году стало меньше, а тех, кто собирается их сократить – больше.

При этом 70% россиян планирует отмечать Новый год дома, еще 11% отправятся в гости. Чаще всего дома планируют остаться опрошенные в возрасте 45-59 лет (77%), реже всех – молодежь 18-24 лет (58%). В гости отправится 18% молодых респондентов и лишь 8% опрошенных клиентов старшего возраста. Лишь небольшое число россиян планирует встречать Новый год вне дома и не в гостях: 4% на праздничную ночь отправятся за город, 3% – в другой город и 2% -- в кафе или ресторан. По сравнению с прошлым годом планы россиян на новогоднюю ночь практически не изменились.

Самые популярные занятия россиян на новогодних каникулах – просмотр ТВ, фильмов и компьютерные игры (49%), а также поход в гости (35%) и поездки за город (16%). 13% пока не определились со своими планами. Как и год назад, заняться зимними видами спорта готовятся 12%, поехать в путешествие по России – 6%, за границу – 2%. Треть из тех, кто отправится в поездку по стране, намерен посетить исторические города, 21% поедет на базу отдыха или пойдет в поход, 14% – на горнолыжные курорты, 11% запланировали отдых в санаториях, 9% – поездку на море.

«Традиционно в России Новый год считается семейным праздником, и большинство из нас стремятся отметить его дома, в кругу семьи, или отправиться в гости к близким друзьям. Каникулы россияне также предпочитают проводить дома или в гостях, а также выезжать за город. Чаще всего уехать на природу из мегаполиса предпочитают жители столицы, об этом рассказала четверть опрошенных москвичей. Столичные жители также чаще путешествуют, однако три четверти по традиции намерены провести каникулы дома и в гостях», – отмечает Сергей Дырин, главный аналитик розничного бизнеса ВТБ.

Опрос проводился в декабре в городах России с населением 100 тыс. человек и более среди 1,5 тыс. клиентов российских банков в возрасте от 18 до 60 лет.