Экс-полицейских приговорили к колонии за нападение на мигрантов на вокзале в Самаре

Правоохранители применили насилие к гражданам Узбекистана Фото: скриншот видео

Железнодорожный районный суд Самары вынес приговор двум бывшим сотрудникам транспортной полиции. Их признали виновными в нападении на мигрантов. Информация об этом размещена на сайте Приволжской транспортной прокуратуры.

В случилось в июле 2022 года на железнодорожном вокзале в Самаре. Транспортные полицейские применили насилие в отношении двух граждан Узбекистана. Одно из нападений попало на видео. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как двое людей в форме «зажимают» возле стойки информации мужчину. В ходе беседы он получил от правоохранителей несколько тычков в бок.

В конце 2022 года оба сотрудникам транспортной полиции (теперь уже бывшие) предстали перед судом. Их признали виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия. Одному назначили 3 года 7 месяцев лишения свободы, а второму – 3 года 5 месяцев. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Кроме того, мужчин лишили специальных званий и запретили занимать определенные должности в течение 2,5 лет. Пока приговор не вступил в законную силу.

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