В Самаре группа мошенников обналичивала средства с «Пушкинских карт»

За полгода злоумышленникам удалось «заработать» не менее 15 млн. рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники регионального ГУ МВД и УФСБ раскрыли масштабную мошенническую схему, развернувшуюся вокруг «Пушкинских карт». Злоумышленники умело обналичивали имеющиеся на них средства, причинив многомиллионный ущерб. Подробности этой истории сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Выводить деньги с карт мошенникам удалось при помощи «Театра нового времени». Организация появилась летом 2022 года, ее учредителем выступил ИП Григорий Мокеев.

– Как ИП они без труда прошли верификацию на портале ПроКультура.рф, став участником проекта «Пушкинская карта». После театр регулярно брал в аренду площадки для спектаклей. По бумагам они проходили при полном аншлаге, но на деле залы были пустыми, – поделился Александр Хинштейн в своем телеграмм-канале.

Свою роль в схеме сыграли порядка 5 тысяч самарских студентов. Мошенники предлагали им обналичить средства с карты. Студенты передавали данные, а взамен получали 1,5-2 тыс. рублей. При помощи их «Пушкинских карт» преступники покупали билеты на спектакли своего театра. Стоимость одного билета равнялась 3-3,5 тыс. рублей. За полгода мошенники провели порядка 12 «спектаклей», причинив ущерб общей суммой не менее 15 млн. рублей.

Сейчас организатор группы и двое его подельников задержаны. По данному факту возбуждено уголовное дело по по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой». Расследование продолжается.

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