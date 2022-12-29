Самарские инспекторы предупредили водителей об опасностях на дороге

В регионе ожидается сильный снегопад Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области ожидается сильный снегопад 29 декабря 2022 года. В регионе объявили желтый уровень опасности.

По информации региональной госавтоинспекции, на дорогах снежные заносы. В ближайшие дни снегопад не прекратиться. Автомобилистам рекомендуют выбираться оптимальную скорость движения и дистанцию. Помимо этого, важно сохранять внимательность при проезде перекрестков и пешеходных переходов.

Пешеходам также важно быть внимательными при движении по автодорогам. В условиях непогоды необходимо обозначать себя световозвращающими элементами.

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