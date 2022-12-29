Дмитрий Азаров вручил более 50 госнаград выдающимся жителям Самарской области

Награды из рук главы региона получили врачи, педагоги, промышленники, работники села и др. Фото: правительство Самарской области

В четверг, 29 декабря 2022 года, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил более 50 госнаград выдающимся землякам. Среди них: врачи, педагоги, инженеры, промышленники, соцработники, аграрии и представители транспортной сферы.

- Я сердечно благодарю вас за труд, за все, что вы делаете сегодня для нашей страны, защищая интересы нашей Родины здесь, на самарской земле, - сказал глава региона.

Отдельно Дмитрий Азаров отметил работников оборонно-промышленного комплекса. Все тех, кто вносит огромный вклад в укрепление обороноспособности страны, приближает своей работой победу. Также губернатор поблагодарил тружеников села, которые обеспечивают продовольственную безопасность Самарской области и страны в целом, и производственников.

- Ваши достижения, ваш труд на благо Самарской земли и нашей великой Родины вдохновляет тысячи людей на новые свершения и победы, - подчеркнул губернатор.

Награду сегодня получил и митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий. Дмитрий Азаров вручил ему орден почета. Он отметил, что сейчас почти у каждого бойца на передовой есть на шевроне образ Богородицы. Его вышили монахини Иверского монастыря для защиты участников СВО.

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