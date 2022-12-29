Экс-губернатор Самарской области Константин Титов рассказал, что у него будет на новогоднем столе

У Константина Титова и его супруги есть фирменное блюдо на Новый год
Фото: Евгения ГУСЕВА
Бывший губернатор Самарской области Константин Титов в интервью на радио «Комсомольская правда» в Самаре (98.2 FM) поделился тем, как будет праздновать Новый год. По его словам, встречать праздник он будет в кругу семьи, вместе с близкими, родственниками, рядом с супругой, с которой в наступающем году отметит 50-летие совместной жизни.
Яства на новогоднем столе в семье Титовых тоже будут преобладать традиционные.
- Обязательно салат оливье, селедка под шубой. Ну и что родственники приготовят и принесут. Бывает утка, гусь, - рассказал экс-губернатор.
Но есть у них с супругой и «фирменное» новогоднее блюдо.
- Мы толчем печенье, перемешиваем со сгущенным молоком, и получается такой тортик-пирожное. Мы его очень любим. И, хотя сахара нам надо есть меньше, на Новый год мы позволяем себе такое угощение, - поделился секретом Константин Титов.
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