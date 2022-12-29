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НовостиПроисшествия29 декабря 2022 11:29

В Самаре пешеходу, попавшему в аварию, выплатили моральную компенсацию

Его сбили на переходе
Алена ПРОВКИНА
С должника взыскали средства

С должника взыскали средства

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре автолюбитель не смог справиться с управлением. Из-за снежных заносов он сбил пешехода.

По информации ГУФССП России по Самарской области, водитель наехал на трамвайные пути и «вылетел» на пешеходный переход, по которому переходили дорогу мужчина с дочкой. В результате столкновения, отец получил серьезные телесные повреждения. К счастью, девочка не пострадала. Виновнику назначили 1,5 года ограничения свободы. Также его обязали выплатить моральную компенсацию.

Должник не исполнял требования, даже после предупреждения. Судебные приставы списали более 100 тысяч рублей с его счетов. Производство окончено исполнением.

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