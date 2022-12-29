Остановка у Телецентра на Московском шоссе в Самаре сменила название

Теперь остановка называется «Телецентр – Университет телекоммуникаций и информатики». Фото: Яндекс. Карты

Один из самарских остановочных пунктов сменил свое название. Речь идет об остановке у Телецентра на Московском шоссе. Соответствующее постановление о внесении изменений в реестр муниципальных маршрутов подписали в мэрии.

– Теперь остановка носит название «Телецентр – Университет телекоммуникаций и информатики». Оно присвоено для остановок в обоих направлениях по Московскому шоссе и по улице Советской Армии в направлении от улицы Ново-Садовой, – следует из документации.

Отмечается, что изменения также коснулись троллейбусных маршрутов № 4, 12, 12, 19, 20 и автобусных маршрутов № 1, 21м, 23, 30, 35, 37, 47, 67.

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