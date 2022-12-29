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НовостиОбщество29 декабря 2022 12:31

В Самарской области правоохранители изъяли 1034 пиротехнических изделий

В регионе проходят направленные рейды
Алена ПРОВКИНА
Предпринимателям запретили работать. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Предпринимателям запретили работать. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области сотрудники полиции проводят направленные рейды. Правоохранители пресекли незаконную продажу пиротехники.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, полицейские составили 22 административных материала в отношении местных жителей. Подозреваемые незаконно продавали пиротехнику. Правоохранители изъяли 1034 изделий на сумму более 67 тысяч рублей.

Один из случаев незаконной продажи зафиксировали на улице Гагарина в Самаре. Женщина продала 15-летнему парню набор петард. Помимо этого, на проспекте Кирова запретили работать еще одному предпринимателю, который продавал изделия без соответствующего сертификата.

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