В Самарской области правоохранители изъяли 1034 пиротехнических изделий

Предпринимателям запретили работать. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области сотрудники полиции проводят направленные рейды. Правоохранители пресекли незаконную продажу пиротехники.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, полицейские составили 22 административных материала в отношении местных жителей. Подозреваемые незаконно продавали пиротехнику. Правоохранители изъяли 1034 изделий на сумму более 67 тысяч рублей.

Один из случаев незаконной продажи зафиксировали на улице Гагарина в Самаре. Женщина продала 15-летнему парню набор петард. Помимо этого, на проспекте Кирова запретили работать еще одному предпринимателю, который продавал изделия без соответствующего сертификата.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал