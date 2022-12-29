В Самарской области подвели предварительный итоги состояния аварийности на дорогах

В регионе снизилось количество аварий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области состоялось заседание, на котором подвели предварительные итоги состояния аварийности на дорогах. Число ДТП снизилось.

По информации пресс-службы правительства региона, по состоянию на 19 декабря в регионе зарегистрировали 2 737 аварий. Отмечают, что прослеживается положительная динамика. Число дорожных происшествий в этом году снизилось на 4%, а число раненных – на 2,9%. Количество аварий хотят снизить более чем на 10%, благодаря установкам видеофиксации и проводимых инженерных мероприятий.

Основной вклад в снижении количества аварий внесла активная работа на региональных дорогах. На них количество погибших сократилось почти на 32%. На федеральных дорогах их количество увеличилось на 20%.

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